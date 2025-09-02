Habertürk
        Son dakika: İSTOÇ'ta yangın! 17 iş yeri hasar aldı

        İSTOÇ'ta yangın! 17 iş yeri hasar aldı

        Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın kontrol altına alınırken, 17 iş yeri hasar aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 07:27 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:16
        İSTOÇ'ta yangın! 17 iş yeri yandı
        Bağcılar'da bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’ndaki (İSTOÇ) bir malzeme dükkanında başlayan yangın hızla büyüdü. Toplam 17 iş yerinin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altında alındı.

        Yangın 06.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İSTOÇ'da plastik malzeme satan bir dükkanda başladı. Edinilen bilgiye göre elektrik aksamından başlayan yangın hızla büyüyerek yandaki dükkanlara sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yanan iş yerinin etrafında bulunan diğer dükkanlar tedbiren boşaltıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat saat süren müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alırken toplamda 17 dükkanın hasar gördüğü öğrenildi.

        VALİ GÜL "17 İŞLETME HASAR GÖRDÜ"

        İstanbul Valisi Davut Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

