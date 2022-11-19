İstiklal'deki terör saldırısı adım adım nasıl gerçekleşti?

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın, terör örgütünden aldığı talimat üzerine Türkiye'ye gelişini, saldırıya ilişkin keşiflerini ve patlama günü yaptıklarını adım adım deşifre etti.

Suriye'nin Halep şehrinde 1999 yılında doğan terörist Ahlam Albashır, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG üst düzey sorumlularınca verilen talimat üzerine, İdlib'e giderek Bilal Hassan ile kaçakçılar aracılığıyla sınırdan geçip 27 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptı.

Aldıkları örgütsel talimat üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in ikametlerine giderek yerleşen Albashır ve Hassan bu evde belli bir süre kaldı.

Daha sonra bu kişilerin işlettiği tekstil atölyesine taşınan Albashır ve Hassan bir süre de burada barındı.

Tekstil atölyesinde çalışan Bilal Hassan, Ahmet Haj Hasan ile iletişim kurarken, Ahlam Albashır ise Ahmet Haj Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Eltaha ile irtibat kurdu.

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan, atölyede kaldıkları sürede Rama Eltaha'nın oğlu Ahmet Elşeybun ile irtibata geçti.