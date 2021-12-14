İşten kovulunca çatıyı ateşe vermişti! İşte istenen ceza!

Eskişehir’de kapıcı olarak çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatı katında yangın çıkaran Yunus Emre Aydoğdu (28) hakkında hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
CEZASINDA ARTIRIMA GİDİLDİ
İddianamede Aydoğdu hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun, ‘yangın çıkarmak’ suretiyle işlenmesi nedeniyle verilecek hapis cezasının 1 kata kadar arttırılması ve ‘birden fazla kişiye tek fiille işlenmesi’ nedeniyle cezanın dörtte birden dörtte üç oranına kadar arttırılması talep edildi.
6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre ayrıca iddianamede, Aydoğdu hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan, 6 aydan 3 yıla hapis cezası istendi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
PARMAK İZİ KAPICININKİYLE EŞLEŞTİ
Yunus Emre Aydoğdu’nun soruşturma aşamasında alınan emniyetteki ifadesinde; işten çıkarıldığına dair kendisine bir kâğıt gönderilmesi üzerine bir anlık bunalımla çatı tahtalarını yanıcı veya yakıcı madde kullanmadan tek bir yerden tutuşturduğunu söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinde ise zanlının, işten ayrılma stresiyle çakmak kullanarak çatı katını yaktığı, kapıları ve yangın alarm cihazını kapatmadığını ve binada yangın söndürme sisteminin olmadığını söylediği öğrenildi.
İddianamede yer alan ifadelere göre, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda ise bloğun enerji odasında yer alan yangın kontrol panel kapağı üzerindeki parmak izinin kapıcı Yunus Emre Aydoğdu’nun iziyle eşleşti.
6 DAİREDE 285 BİN LİRA ZARAR VAR
Öte yandan, çatısı yanan blokta itfaiye raporuna göre, yangın söndürme sistemindeki su kaçağından su basması ve ısı nedeniyle 6 dairede maddi zarar meydana geldi. Zarar gören dairelerin sahiplerinin toplamda 285 bin lira masraf oluştuğu gerekçesiyle şikâyetçi oldukları öğrenildi.
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