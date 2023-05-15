İşte büyükşehirlerdeki milletvekili dağılımı

Türkiye dün sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi için oy kullandı. Seçimlerde bugün saat 12.00 itibariyle kullanılan oy sayısı 55 milyon 300 bin olarak açıklandı. Geçerli olan oy sayısı da 53 milyon 914 oldu.
Peki partilere göre büyükşehirlerdeki milletvekili dağılımı ne oldu?İşte 30 büyükşehirde seçilen vekillerin dağılımı;
Adana
AK Parti 5 Milletvekili
CHP 5 Milletvekili
MHP 2 Milletvekili
İYİ Parti 2 Milletvekili
YEŞİL SOL 1 Milletvekili
Ankara
AK Parti 15 Milletvekili
CHP 13 Milletvekili
İYİ Parti 5 Milletvekili
MHP 3 Milletvekili
Antalya
CHP 6 Milletvekili
AK Parti 6 Milletvekili
İYİ Parti 2 Milletvekili
MHP 2 Milletvekili
YEŞİL SOL 1 Milletvekili
Aydın
CHP 4 Milletvekili
AK Parti 3 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
Balıkesir
AK Parti 4 Milletvekili
CHP 3 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
Bursa
AK Parti 10 Milletvekili
CHP 6 Milletvekili
İYİ Parti 2 Milletvekili
MHP 2 Milletvekili
Denizli
AK Parti 3 Milletvekili
CHP 3 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
Diyarbakır
YEŞİL SOL 8 Milletvekili
AK Parti 3 Milletvekili
CHP 1 Milletvekili
Erzurum
AK Parti 4 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
YEŞİL SOL 1 Milletvekili
Eskişehir
CHP 3 Milletvekili
AK Parti 2 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
Gaziantep
AK Parti 8 Milletvekili
CHP 3 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
YEŞİL SOL 1 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
Hatay
AK Parti 4 Milletvekili
CHP 4 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
TİP 1 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
İstanbul
AK Parti 40 Milletvekili
CHP 31 Milletvekili
YEŞİL SOL 8 Milletvekili
İYİ Parti 8 Milletvekili
MHP 5 Milletvekili
TİP 3 Milletvekili
İzmir
CHP 14 Milletvekili
AK Parti 8 Milletvekili
İYİ Parti 3 Milletvekili
YEŞİL SOL 2 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
Kahramanmaraş
AK Parti 5 Milletvekili
CHP 2 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
Kayseri
AK Parti 5 Milletvekili
MHP 2 Milletvekili
CHP 2 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
Kocaeli
AK Parti 6 Milletvekili
CHP 4 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
YENİDEN REFAH 1 Milletvekili
YEŞİL SOL 1 Milletvekili
Konya
AK Parti 9 Milletvekili
MHP 2 Milletvekili
CHP 2 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
YENİDEN REFAH 1 Milletvekili
Malatya
AK Parti 4 Milletvekili
CHP 1 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
Manisa
AK Parti 4 Milletvekili
CHP 4 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
Mardin
YEŞİL SOL 4 Milletvekili
AK Parti 2 Milletvekili
Mersin
CHP 5 Milletvekili
AK Parti 4 Milletvekili
YEŞİL SOL 2 Milletvekili
MHP 1 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili
Muğla
CHP 4 Milletvekili
AK Parti 2 Milletvekili
İYİ Parti 1 Milletvekili