Pandemi sonrasında 2022'yi sıçrama yılı olarak gören turizm sektörü, Rusya-Ukrayna savaşının ardından dengeleri yeniden kuruyor. Sektör, en çok turistin geldiği Rusya ve Ukrayna pazarlarındaki belirsizlikten dolayı, ibreyi yerli ve Avrupalı turiste çevirdi. Turizmciler, özellikle iç turizmde de geçen yıla göre daha yüksek bir sezon bekliyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2022'nin ikinci yarısından itibaren yıl bazında olmasa da aylık bazda 2019'un verilerini yakalama ihtimallerinin yüksek olduğunu, 34.5 milyar dolarlık turizm geliri beklentisine de ulaşılabileceğini kaydetti.

Bayramda yaklaşık 5 günlük bir tatil beklendiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız da, fiyatların geçen seneye göre yüzde 50 oranında arttığını, bununla birlikte bu senenin rezervasyon rakamlarının geçen yıla göre yüzde 60-70 daha yüksek olduğunu söyledi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, Habertürk'e yaptığı açıklamada, Ramazan ayının son haftasına girildiğinde rezervasyon oranlarının artmasını beklediklerini ve otellerdeki doluluk oranlarında yüzde 90'ların üstüne, yüzde 100'e yaklaşacağını beklediklerini belirtti.

Bayramda, Ege ve Akdeniz bölgesindeki otellerde 2 kişilik bir gece konaklama bedelinin otel tercihine göre 2 bin 100-2 bin 200 TL'den başlayarak 45 bin, 50 bin TL'ye kadar çıkacağını söyleyen Soner Bacaksız, "Herkesin bütçesine göre tatil imkanı bulunuyor. Ege'deki oteller genelde oda kahvaltı olarak hizmet veriyor. Her şey dahil oteller Akdeniz bölgesinde var. Bahsettiğimiz fiyatlar oda-kahvaltı olan fiyatlar. Her şey dahil olunca fiyatlar biraz daha artıyor. Ulaşımı da kattığınız zaman rakamın daha yukarı çıkması normal. Yaklaşık 5 günlük bir tatilin bedeli ulaşımla birlikte 20 bin TL" dedi.

Otel fiyatlarındaki artışın dış talebe ve yoğunluğa bağlı olduğunu söyleyen Bacaksız, "Rusya-Ukrayna krizi tam olarak bir netlik kazandığında, özellikle Türkiye'deki otellerimizin yabancı misafirlere göstermiş olduğu ilgiye göre fiyatlarda biraz gevşeme olabilir, ya da doluluk oranına göre biraz artış olabilir. Bayram dönemindeki talep tamamen yerli turistle alakalı. Yabancı misafirlerin de ilgisi var. Özellikle son dönemde Almanya ve İngiltere'den gelen Avrupalı turistlerin de ilgisi var. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yabancı turist, bu tip kriz durumlarında bekle-gör yaklaşımını tercih ediyorlar" dedi.

İç turizm hareketliliğinin her geçen yıl artarak devam ettiğini vurgulayan Soner Bacaksız, yurt dışı piyasalarda savaş sebebiyle belirsizlik olduğunu ve bu durumun yavaş yavaş sadeleşmeye doğru gittiğini söyledi.

Özellikle Alman ve İngiliz pazarından talebin arttığını belirten Bacaksız, "Şu an Rusya'da ulaşım sorunu var. Ulaşımla ilgili imkanlar arttıkça Rusya'dan da misafirlerin gelmesini bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna ülkemiz için çok önemli iki ülke. Ülkemize en çok turist Rusya'dan geliyor. Ukrayna ise en çok turistin geldiği üçüncü ülke konumunda. Ödeme konusunda sıkıntılar mevcut. Bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Ödemelerle ilgili sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.

Turizm sezonunu da değerlendiren Soner Bacaksız, yaz döneminde 2 kişilik bir ailenin, bir haftalık tatil maliyetinin 15-20 bin TL'den başlayarak, 50-60 bin liraya kadar çıkacağını, doluluk oranı ve talebin artmasıyla fiyatların da artacağını söyledi.

'KAHVALTILIK FİYATLARI ÇOK ARTTI'

Yeni sezonda fiyat artışlarının en büyük sebebinin, kahvaltılık ürünlerinde maliyetlerin artması ve personel giderleri olduğunu söyleyen Türkiye Küçük Oteller Derneği (TURKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu ise, fiyat artışlarının yüksek olmasından dolayı yerli pazarda sıkıntı olabileceğini söyledi. Ustaoğlu, otellerin doluluk oranına göre fiyatların değişeceğini vurguladı.

Bayramda doluluk oranının çok fazla olmayacağını, dolulukların yüzde 70-75'lerde seyredeceğini Habertürk'e açıklayan TURKODER Başkanı Ertan Ustaoğlu, "Bayramda fiyatlar, sezona göre çok yüksek olmayacaktır. Dört kişilik bir aile için fiyat aralığı otel kategorisine göre gecelik, bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişecektir" dedi.

Bu yıl büyük oteller ve küçük oteller olarak özellikle Avrupalı turisti beklediklerinin altını çizen Ustaoğlu, "Savaşın etkisiyle Rus turistte azalma olacaktır, çalışmalar yapılıyor. Rusya pazarında belirsizlik sürüyor. Özellikle Almanlar, İngilizler, Balkan ülkelerinden talebin fazla olacağını düşünüyoruz. Avrupalı turist açığı kapatır mı bunun için şimdilik net bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'AMERİKA VE AVRUPA PAZARLARINDA OLUMLU İŞARETLER VAR'

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bu yıla çok iyimser başladıklarını, 2021'in son çeyreğinde yüzde 70'leri bulan dolulukların bu yılın ilk 3 ayında da sürdüğünü, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş moralleri bozsa da her şeye rağmen yıl geneline ilişkin iyimser beklentilerinin devam ettiğini söyledi.

Bu yıla yönelik olarak katıldıkları fuarlardan çok olumlu tepki ve talepler aldıklarını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

"Bu yıla yönelik olarak katıldığımız fuarlardan çok olumlu tepki ve talepler aldık. Türkiye’nin, yabancı turizmciler ve dolayısıyla tatilciler için ne kadar önemli olduğunu gördük. Olumlu sonuçları yılın ikinci yarısından itibaren almayı umut ediyoruz. Amerika ve Avrupa pazarlarında olumlu işaretler var. İspanya ve Latin Amerika’dan turist girişlerimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi fark edilir şekilde artmasını bekliyoruz. İran pazarın çok iyi gidiyor. Bu yıl İran’dan 2 milyona yakın turist bekliyoruz. İran pazarı Nevruz bayramıyla birlikte hızlandı ve bu hızlanmanın devamını bekliyoruz. Ortadoğu pazarında mevcut canlılık devam ediyor. Rusya ve Ukrayna turizm pazarlarındaki kaybımızın diğer pazarlar ile kapanması ihtimali devam ediyor. Diğer pazarlardaki yılın ilk aylarında gelen işaretler bu beklentimizi doğrular nitelikte"

Eresin, talepler arasında İstanbul, Antalya, Muğla, Kapadokya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin tüm destinasyonlarının öne çıktığını belirtti

34.5 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

Turizm sektöründe bugün itibariyle beklentinin, yılın ikinci yarısıyla birlikte tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönünde olduğunu söyleyen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin olası risklerine karşın bu sezon pandemi öncesi rakamlara ulaşma konusunda umutluyuz. Şehir otellerinde yılın ikinci yarısında daha güçlü bir tablo bekliyoruz" dedi.

2022'nin ikinci yarısından itibaren yıl bazında olmasa da aylık bazda 2019'un verilerini yakalama ihtimallerinin yüksek olduğunu belirten Eresin, 34.5 milyar dolarlık turizm geliri beklentisine de ulaşılabileceğini kaydetti.