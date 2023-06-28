İşte bayram havası! Sağanak iç bölgelerde

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Açıklamaya göre Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.