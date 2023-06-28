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İşte bayram havası! Sağanak iç bölgelerde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ilk günündeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre yurdun iç bölgelerindeki bazı kentler ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor

Giriş: 28.06.2023 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İşte bayram havası! Sağanak iç bölgelerde
İşte bayram havası! Sağanak iç bölgelerde
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Açıklamaya göre Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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