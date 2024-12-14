İstanbulspor: 3 - Erzurumspor FK: 2
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-2 mağlup etti
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Dura
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Coly, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 83 Yusuf Ali Özer), Kubilay Sönmez (Dk. 83 Muammer Sarıkaya), Loshaj (Dk. 90 Abdullah Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin, Diarra (Dk. 90+5 Ologo)
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Roshi, Azubuike (Dk. 90+2 Yakup Kırtay), Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün, Giorbelidze, Özgür Sert (Dk. 46 Celal Hanalp), Teklic (Dk. 86 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 86 Mustafa Fettahoğlu)
Goller: Dk. 23 Mamba, Dk. 77 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 27 Vorobjovas, Dk. 72 Kubilay Sönmez, Dk. 90+3 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Gökhan Akkan (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın uzun pasında sağ kanatta topu alan Tonio Teklic rakibini geçip pasını ceza sahası içindeki Streli Mamba’ya pasını aktardı. Mamba’nın kale önünde rakibi olmasına rağmen yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Özcan Şahan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Modestas Vorobjovas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
62. dakikada sol kanatta topu alan Roshi’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci İsa Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
72. dakikada sağ kanatta bulunan David Sambissa pasını Kubilay Sönmez’e aktardı. Kubilay, Florian Loshaj ile paslaşmasının ardından tekrar aldığı topu ceza yayında plase vuruşla ağlara gönderdi. 2-1
77. dakikada Tonio Teklic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Roshi'nin kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
88. dakikada Racine Coly’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Emir Kaan Gültekin'in vuruşunda Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
90+3. dakikada Racine Coly’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Dijlan Aydın’ın indirdiği topu alan Diarra’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2