16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi, Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren bir işletmede, çaresizliklerinden yararlanılarak farklı ülkelerden getirilen yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, “İnsan Ticareti ve Fuhuş” suçlarına yönelik planlı faaliyete başlanıldı.
Planlı faaliyet kapsamında şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırmak amacı ile farklı ülkelerden otele getirdikleri, yabancı uyruklu kadınları otelde kontrol altında tutarak fuhuş yaptırdıkları, bu şekilde İnsan Ticareti ve Fuhuş suçlarını işledikleri, haksız kazanç sağladıkları ve halkın sağlığını tehlikeye attıkları tespit edildi.
4 ÜLKEDEN 7 KADIN KORUMA ALTINDA
Şüphelilerin faaliyetlerinin tespit edilmesinden sonra, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 şüpheliye yönelik operasyonda Kırklareli’de 4 ve İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 5 farklı adreste icra edilen eş zamanlı operasyonda, 12 adet banka dekontu, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, muhtelif miktarlarda cinsel ilişkide kullanılan ürün ile 45 litre yabancı bandrollü kaçak içki ele geçirildi.
Çaresizliklerinden yararlanılarak fuhuş yaptırılan 4 Fas, 1 Rus, 1 Moldova, 1 Ukrayna uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın koruma altına alınırken olayla ilgili 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre; Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda; olayla ilgili koruma altına alınan yabancı uyruklu mağdur kadınlar Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan 6 şüphelinin tamamlanan işlemlerine müteakip adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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