7 ilde 20 avukata FETÖ'den gözaltı kararı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların 3'ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

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