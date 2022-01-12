İstanbul kuvvetli rüzgara teslim!

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Kadıköy'de rüzgarın etkisiyle yan yana olan ağaç ve aydınlatma direği sokağa devrildi. Yol araç ve yaya trafiğine kapanırken, evlerinden çıkanlar, binaların bahçelerinden yolun karşısına geçti.

Olay sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Güneşli sokakta meydana geldi. Etkili rüzgar nedeniyle sokakta yan yana olan ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi. Devrilen ağaç ve direk nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler önce elektriği kesti. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı kesti. Direk ve ağacın kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

Çalışmalar devam ederken, yolun karşısına geçmek isteyenler binaların bahçelerini kullandı. Halil Yılmaz, "Rüzgardan, fırtınadan devrilmiş. Allah'tan o sırada vatandaş ya da araba geçmiyormuş. Ağaç ile direk yan yanaydı. İkisi de devrildi." diye konuştu.

FATİH'TE DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Fatih Balat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi. Mürselpaşa Caddesi Eminönü istikametine trafiğe kapandı. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir minibüs hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

ÇAMLICA'DA TÜRK BAYRAĞI YIRTILDI

Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli fırtınaya dayanamayarak yırtıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinde yapılan uyarıların ardından, şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. İstanbul’un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı da şiddetli rüzgara dayanamayarak yırtıldı.

TAKSİM'DE RÜZGAR ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı’nda sert esen rüzgar nedeniyle birçok kişinin şemsiyesi ters döndü.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı. Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı. Sert esen rüzgar nedeniyle Taksim Meydanı’nda şemsiyeler ters döndü. Ters dönen ve kırılan şemsiyeleri temizlik görevlileri topladı.

SULTANGAZİ'DE BİNANIN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ

Sultangazi'de 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu. Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay Sultangazi, Yunus Emre Mahallesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 1425 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu. Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın dış cephesinde hasar meydana geldi. Binadan kopan parçalar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı. Çatalca-Binkılıç yolunda bir TIR kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Silivri ve Çatalca'nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Çatalca Çakıl Mahallesi'nde ve Silivri'ni bazı köylerinde beyaz örtünün yolları kapladığı görüldü.

Çatalca-Binkılıç yolunda ise bir TIR, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Ekipler tırın kurtarılması için çalışma başlattı.