İstanbul'da hissedilen deprem! Bursa ve Balıkesir de sallandı… Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son dakika haberine göre, İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedildi. Bu noktada bölge sakinleri ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD, depremin merkez üssünü Marmara Denizi - Gemlik Körfezi açıkları olarak açıkladı. Bursa'nın Mudanya ilçesine 02.23 kilometre mesafede meydana gelen depremin büyüklüğü, konumu ve derinliği gibi veriler 25 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. İşte detaylar...
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası ‘’Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının Bursa Mudanya’da meydana geldiğini duıyurdu. İşte, 25 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
BURSA'DA DEPREM
İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.15'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesine 02.23 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD VERİLERİ İLE BURSA DEPREM BİLGİLERİ
Yer: Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.23 km] Mudanya (Bursa)
Tarih: 25-08-2025
Saat: 11:15:59
Enlem: 40.39861
Boylam: 28.88639
Derinlik: 7.8 ML
Büyüklük: 3.3
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
