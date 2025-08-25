Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI! Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi… Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        İstanbul'da hissedilen deprem! Bursa ve Balıkesir de sallandı… Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika haberine göre, İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedildi. Bu noktada bölge sakinleri ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD, depremin merkez üssünü Marmara Denizi - Gemlik Körfezi açıkları olarak açıkladı. Bursa'nın Mudanya ilçesine 02.23 kilometre mesafede meydana gelen depremin büyüklüğü, konumu ve derinliği gibi veriler 25 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 15:23 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası ‘’Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının Bursa Mudanya’da meydana geldiğini duıyurdu. İşte, 25 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          BURSA'DA DEPREM

          İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.15'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Bursa'nın Mudanya ilçesine 02.23 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          AFAD VERİLERİ İLE BURSA DEPREM BİLGİLERİ

          Yer: Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.23 km] Mudanya (Bursa)

          Tarih: 25-08-2025

          Saat: 11:15:59

          Enlem: 40.39861

          Boylam: 28.88639

          Derinlik: 7.8 ML

          Büyüklük: 3.3

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa