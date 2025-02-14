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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da trafik yoğunluğu!

        İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 81'e çıktı

        İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:40
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 81'e çıktı
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        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Kent genelinde bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

        14 Şubat Sevgililer Günü'nün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, kutlama yapmak isteyenler iş çıkış saatlerinde İstanbul genelinde trafiğe sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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