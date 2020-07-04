Esenyur'ta çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen TIR önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.

AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...