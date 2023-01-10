İstanbul'da platonik aşık dehşeti! Havai fişekle saldırdı

DHA'da yer alan habere göre olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Fatih Sümer, Esra I.'ya platonik bir şekilde aşıktı.

Bayrampaşa'da bir kişi, platonik aşık olduğu Esra I.'nın başkasıyla sevgili olduğunu öğrenince, ilişkiye aracı olduğunu düşündüğü Hatice Ertürk'e havai fişekle saldırdı.

Hatice Ertürk

ÖNCE BOYA ATTI, SONRA HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDI

Esra I. ise yakın zamanda bir ilişkiye başladı. Bu birlikteliği öğrenen Fatih S., ilişkiye Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşündü. Duruma sinirlenen saldırgan geçtiğimiz haftalarda Hatice Ertürk'ün mağazasının camına boya attı. Fatih S., dün ise Ertürk içerideyken 16 tane havai fişeği ateşleyerek mağazanın içine bıraktı ve kapıyı Ertürk'ün üzerine kapattı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Fatih S.'i yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Art arda patlayan havai fişeklerden kendini koruyan Ertürk, şans eseri yaralanmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı sonrasında Esra I., sosyal medya üzerinden Fatih S.'ye "Neden böyle bir şey yaptın? Kör olabilirdi" diye mesaj yazdı. Fatih S. ise bu mesajlara, "Olsun banane" diye cevap verdi.