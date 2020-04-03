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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren maske takmayan vatandaşlar; metrobüs, otobüs, vapur ve metrolara alınmayacak.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.