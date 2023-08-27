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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bağcılar'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var - Güncel haberler

        Bağcılar'da uzun namlulu silahlarla saldırı! 2'si ağır 3 yaralı

        İstanbul Bağcılar'da bir otomobile başka bir araçtan ateş açıldı. Korkunç olayda kurşunların hedefi olan araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 09:49 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:54
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        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
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        Bağcılar'da bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

        DHA'nın haberine göre saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olay, dün saat 00.10 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara iddiaya göre, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

        Saldırganların kimliği öğrenilemezken uzun namlulu silahlardan çıkan mermiler Burak Y., Ali Y. ve İbrahim K.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.

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