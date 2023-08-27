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Bağcılar'da bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

DHA'nın haberine göre saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 00.10 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara iddiaya göre, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganların kimliği öğrenilemezken uzun namlulu silahlardan çıkan mermiler Burak Y., Ali Y. ve İbrahim K.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. REKLAM

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.