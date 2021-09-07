İstanbul'da kaçak göçmen şebekesine darbe!

AA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin operasyonlarında, farklı ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabancı kişileri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren 7 şüphelinin yakalandı. Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 4 minibüs ve 1 adet otobüs de ele geçirildiği operasyonlarda tespit edilen 46 düzensiz göçmen ise, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.