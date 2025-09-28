Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD, sarsıntının ardından saat 13.12'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Deprem Bilimci Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, Show TV'de katıldığı Bu Sabah programında Simav ile ilgili uyarılarda bulunmuştu

BAKAN KURUM: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak." ifadesini kullandı. Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." KÜTAHYA VALİSİ: CAN KAYBIMIZ YOK Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Kütahya Valisi Musa Işın da, "Şu an itibariyle Simav merkezde herhangi bir sıkıntı yok. Köylerimizde de yapmış oluğumuz araştırmalarda herhangi bir can kaybımız yok. Özellikle Yeşilli Köyü'nde eski binalarda birkaç evde çatlak var. Yıkılan ve enkaz şeklinde olan bir bina yok. Şu ana kadar irtibat kurduğumuz köylerde herhangi bir can ve mal kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

"6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM POTANSİYELİ VAR" Deprem Bilimci Prof.Dr. Şener Üşümezsoy Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Simav'daki fay bağımsız bir fay gibi davranıyor. Simav şehrinin altında bir düzlem var, o düzlem üzerinde kırılma oluyor. Simav fayı bölgedeki en aktif faylardan biri. Kendi içerisinde bir stres var. Simav'daki fayın uzunluğu iki ayrı fay olarak, kemer gibi yay gibi iki fay var. Bunlar 6,5 gibi bir deprem potansiyelini belirtiyor. Ama iki fay birlikte kırılırsa 6,7 gibi bir depreme dönebilir. Benim beklediğim orada 6,5 büyüklüğünde bir depremdi. 1 buçuk yıldan bu yana belirtiyorum. Buranın riski olduğunu belirtmiştim" dedi. "BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM" Habertürk TV'ye konuşan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da, "Bu deprem Sındırgı depreminin yarattığı gerilmeyle küçük bir fay olan Simav fayında yaşanan orta büyüklükte bir deprem. Bu tür deprem sayısı Türkiye'deki depremlerin yüzde 5'i kadardır. Bu bölgede o kadar büyük deprem üretmesini en azından Simav'ın kuzeyinde çok da düşünmüyorum." dedi. HİSARCIK’TA BELEDİYE HİZMET BİNASI HASAR GÖRDÜ Öte yandan Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremde Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştu, sıvaları döküldü. Binadan bazı küçük parçalar düşerken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.