İstanbul'da eli satırlı cani dehşeti

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SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; İstanbul Zeytinburnu'da bir kişi, eline satır alıp bir kişiyi öldürdü ve bir turisti yaraladı. Zanlının başkalarını öldürmek üzere plan yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kameraları eli satırlı caninin yakalanmasını sağladı.