1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla Kadıköy Söğütlüçeşme’de miting düzenlendi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da gönderdiği mesajda "Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Kadıköy’de bir araya gelen binler, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “Demokratik toplum için barışa ses ver” sloganıyla miting düzenledi.

REKLAM advertisement1

Kadıköy’de bulunan Söğütlüçeşme Durağı’nda bir araya gelen siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler, bir süre çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti. Sloganlarda Filistin ve Gazze de unutulmadı. Sık sık “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atıldı.

REKLAM

ÖCALAN'IN MESAJI OKUNDU

Mitingde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. Öcalan mesajında, "Barış ve demokratik çözüm çağrımız, sıradan bir siyasi hamle değil; stratejik bir adım ve tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bu çağrıyla birlikte hem Türkiye’de hem de Ortadoğu genelinde, savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır. Bu, yalnızca bir temenni değil; güçlü bir imkân ve ciddi pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür. Bu toplumsal dönüşüm, halklarımız için sadece bir hak değil; aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir" ifadelerini kullandı.

Öcalan, "Halklarımızın mücadelesiyle barış, demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka kökleşecek, toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır" dedi. DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI HATİMOĞULLARI: BARIŞI KURMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nce Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen "1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi"ne katıldı. Burada konuşan Hatimoğulları, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, barışı kurmak, örgütlemek ve ortak bir tavır koymak için bir araya geldiklerini söyledi. 1 Eylül'de aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın da başladığını aktaran Hatimoğulları, ancak yeryüzünde savaşların devam ettiğini, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Filistin'i işgalinin sürdüğünü, Yemen'den Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye kadar bölgenin savaş ve çatışma alanı haline geldiğini belirtti. Hatimoğulları, İsrail'in, Gazze sokaklarını bombalamaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Filistin halkı mazlum bir halktır. Bizler Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Bugün Filistin'de yaşananlar insanlığın sıfır noktası demektir. Açlıkla karşı karşıya, ölümle topraksızlıkla karşı karşıya. Buradan hep beraber alkışlarımızla ve zılgıtlarımızla Filistin halkının yanında olduğumuzun mesajını bu 1 Eylül mitinginde hep beraber gönderelim." diye konuştu.

Suriye'de de bir an önce barışın tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşturulmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu, aynı zamanda komisyonun, parlamentonun yüzde 95'ini temsil ettiğini söyledi. Hatimoğulları, komisyonda yer alan bütün siyasi partilere gösterdikleri sorumluluktan dolayı teşekkür ederek, komisyonun acil bir biçimde süreci hızlandırmak üzere, infazda eşitlik yasası, kayyum yasası ve demokratik yerel yönetimler yasasına kadar bir dizi yasal düzenlemeler yapması gerektiğini dile getirdi.