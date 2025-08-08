Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da dev narkotik operasyonu! Milyonlarca hap ele geçirildi

        İstanbul'da dev narkotik operasyonu!

        İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile 5 milyon hap üretilebilecek 256 kg hammadde ele geçirildi. 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Giriş: 08.08.2025 - 07:46 Güncelleme: 08.08.2025 - 08:07
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da ‘Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine’ yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile 256 Kg ham madde (yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. Operasyonlarda; 9 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 5'i tutuklandı. 4'ünün işlemleri devam ediyor" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da "uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu imalat ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 5'inin tutuklandığını, 4'ünün ise işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

        Operasyonlarda 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap üretilebilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

