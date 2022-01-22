Balıkesir'de şiddetli deprem!

SON DAKİKA | Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerden hissedildi! İstanbul ve Balıkesir depremi şiddeti açıklandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bugün - Haberler

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Son dakika haberleri... İstanbul, akşam saatlerinde deprem ile sallandı. Edinilen bilgiye göre, 22.31'de İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, kentin her iki yakasından da hissedilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamasına göre, deprem, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gerçekleşti. Büyüklüğü 4.8 olarak açıklanan deprem, yerin 7.2 km altında gerçekleşti.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi'nin ardından AFAD tarafından da depreme ilişkin bilgi notu paylaşıldı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıklarken 7.41 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyu ile paylaştı. Balıkesir merkez üssü olan deprem, İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Bursa'dan da hissedildi.

AFAD: HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

Depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı kaydedildi.

BAKAN SOYLU'DAN BALIKESİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR VALİSİ ŞILDAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Şıldak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Saat 22.31’de Dursunbey İlçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"ACİL DURUMLARA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ"

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından da açıklama yapıldı. Yılmaz, açıklamasında şunları belirtti:

"Merkez üssü #Balıkesir #Dursunbey olan ve çevre illerde de hissedilen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz can ve mal kaybı olmaması. Olası acil durumlara karşı teyakkuzdayız. Allah memleketimizi her türlü afetten korusun."

"ENDİŞE VERİCİ BİR SONUÇ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Balıkesir'deki depremin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, ilk bilgilere göre endişe verici bir sonucun olmadığı belirtti.

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