İstanbul'da bir artçı daha

İstanbul'da bir artçı daha

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor.

Marmara Denizi'nde saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

REKLAM advertisement1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İSTANBUL'DA ART ARDA DEPREMLER

Söz konusu artçıdan sonra Büyükçekmece açıklarında bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Sarsıntıların yerin 6.96 ve 15.23 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.