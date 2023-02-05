İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

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İstanbul'da kent genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu megakentte yüksek kesimlerde kar başladı. AA'da yer alan habere göre Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda Çamlıca TEM Otoyolu gişelerinde de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve Kartal Aydos Ormanı'nda ise yoğunlaştı.

Fotoğraf: AA DHA'da yer alan habere göre Çatalca da, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. İlçede sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle yerler beyaza büründü. VALİLİKTEN ÖNEMLİ UYARI İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" paylaşımında bulundu İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Fotoğraf: İHA İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtilmişti. Şehir Hatlarının Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferleri, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadı.

Fotoğraf: İHA İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) saat 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kentte beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi. Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa Yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir