DHA

İstanbul genelinde sabah saatlerinde Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

6 ilçede daha önceden belirlenen 35 adrese baskın yapıldı. 200 polisin katıldığı operasyona özel harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Hassas burunlu narkotik köpekleri de baskın yapılan adreslerde aramalara katıldı. Öte yandan Esenler'de gözaltına alınan bir kişinin evinde pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi.