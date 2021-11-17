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Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: 17 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. Hızla düşen hava sıcaklıkları ve İstanbul barajlarının su seviyesinin azalması "17 Kasım Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi. İSKİ, gün içinde yaşanacak planlı su kesintilerini paylaşıyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ su kesintisi duyuruları

17.11.2021 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: 17 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 17 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 17 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

17 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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