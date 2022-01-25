İstanbul'da 13.00'e kadar özel araçlar trafiğe çıkamayacak

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Son yılların en yoğun kar yağışını alan İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."