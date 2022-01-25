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SON DAKİKA | Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 13.00'e kadar özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

25.01.2022 - 06:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 13.00'e kadar özel araçlar trafiğe çıkamayacak
İstanbul'da 13.00'e kadar özel araçlar trafiğe çıkamayacak
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HABERTURK.COM

Son yılların en yoğun kar yağışını alan İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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