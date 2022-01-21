Son dakika haberleri... İstanbul'a İzlanda kışı geliyor! Türkiye, soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok bölgede şiddetli kar yağışı görülürken Batı illerinde de kar yağışı bu hafta itibarı ile etkisini göstermeye başladı. Uyarıların art arda geldiği İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta ve uzun vadeli tahmin haritasını paylaşırken İstanbul'da kar yağışının başlayacağı günü duyurdu. Öte yandan, AKOM tarafından da İstanbul hava durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İZLANDA KIŞI GELİYOR...

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.