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SON DAKİKA | İstanbul'a İzlanda kışı geliyor! AFAD, AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? (21, 22, 23, 24, 25 Ocak hava durumu)

Son dakika haberleri: İstanbul'a İzlanda kışı geliyor! AKOM, AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe İstanbul kar yağışı uyarıları...

Meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor. Ülke genelinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji, AFAD ve AKOM tarafından hazırlanan hava durumu tahmin raporlarına göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların hissedilir derece düşmesi beklenirken kent genelinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da kar yağışının 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün beklenen kar yağışı ile ilgili olarak tüm Valiliklerin uyarıldığını belirtti. AFAD, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini duyurdu.

21.01.2022 - 12:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... İstanbul'a İzlanda kışı geliyor! Türkiye, soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok bölgede şiddetli kar yağışı görülürken Batı illerinde de kar yağışı bu hafta itibarı ile etkisini göstermeye başladı. Uyarıların art arda geldiği İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta ve uzun vadeli tahmin haritasını paylaşırken İstanbul'da kar yağışının başlayacağı günü duyurdu. Öte yandan, AKOM tarafından da İstanbul hava durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İZLANDA KIŞI GELİYOR...

    İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

  • İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?

    İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.  Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 

    "TÜM VALİLİKLER UYARILDI"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, kar yağışı ile ilgili olarak tüm Valiliklerin uyarıldığını belirtti.

  • BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT

    Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.   

  • "BU SEFERKİ KUVVETLİ OLACAK"

    AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü: “Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor" dedi.

    Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü: “Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

  • AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKILMAMALI

    AFAD tarafından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

    AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız,  bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir.

    Yerleşim birimlerimizde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda yapılacak çalışmalar, muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi/azaltılması ve müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yayınlanan Kış Tedbirleri Genelgesi’ne göre yürütülmektedir.

    Bu kapsamda vatandaşlarımızın buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler, kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

    Buzlanma ve Don Tehlikesine Karşı Alınabilecek Önlemler:

    Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır.

    Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmelidir.

    Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmelidir.

    Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalıdır.

    Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmelidir.

    Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalıdır.

    Küçük ve dengeli adımlarla yürünmelidir.

    Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmelidir.

    Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalıdır.

    ÖNCE SAĞANAK, SONRA KAR

    Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da kar yağışının öncesinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Cuma sabah saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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