Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Şam kırsalını hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail Şam kırsalını hedef aldı

        İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Şam'ın kırsal kesimine saldırı düzenlediği bildirildi. İsrail'in Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye ve Dera'ya yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 03.05.2025 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Şam'ın kırsal kesimine saldırı düzenlediği bildirildi.

        Şam'a yakın bir noktada bulunan eski bir askeri hastanenin çevresinin hedef alındığı aktarıldı.

        Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Şam'ın banliyö bölgesinde yer alan Harasta'ya düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

        İsrail'in Hama'nın kuzeyine düzenlediği saldırıda ise ilk gelen bilgilere göre 4 kişi yaralandı.

        İsrail, Şam ve Hama'nın yanı sıra Lazkiye'ye de saldırı düzenledi. Lazkiye'de kullanımda olmayan bir hava savunma taburu hedef alındı. El Cezire'ye göre Lazkiye'deki saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

        El Cezire'ye konuşan Suriyeli bir askeri yetkili; İsrail'in Lazkiye, Humus ve Hama'da hava sahasını ihlâl ettiğini teyit etti.

        İsrail ordusu, X üzerinden, Suriye'ye yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

        SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYININ YAKINI HEDEF ALINMIŞTI

        REKLAM

        İsrail 3 Mayıs sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarını hedef aldı.

        Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

        Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        SURİYE'DEN KINAMA GELDİ

        Suriye, İsrail'in başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına sabaha karşı düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak bu saldırının Suriye devletine ve egemenliğine karşı tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini bildirdi.

        REKLAM

        Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırısının istikrarsızlığı körükleyen ve güvenlik krizlerini derinleştiren "pervasızca eylemlerin" devamının yansıması olduğu ifade edildi.

        Bu tür saldırıların Suriye halkının birlik ve güvenliğini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, İsrail'in bu saldırganlığına karşı Suriye'nin yanında durmaları ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere uymaları çağrısında bulunuldu.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa