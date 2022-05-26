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Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde Melek Mosso konseri iptal edildi

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edildi. Daha önce de Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi konserlerinin iptali tartışma konusu olmuştu

26.05.2022 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde Melek Mosso konseri iptal
Melek Mosso konseri iptal edildi
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Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar'ın konser vermesi planlanıyordu. Mosso, 3 Haziran’da Meydan AVM’de sahne alacaktı.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından dün ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlendiği iddia edildi. Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir.” ifadesine yer verildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü. Uluğ ve Arar’ın konser programı ise değişmedi.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi daha sonra teşekkür metni yayınladı.

MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Melek Mosso, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı. Mosso, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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