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        Haberler Dünya Son dakika: İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi | Dış Haberler

        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi

        İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmında elektrikler kesildi. İspanya başkenti Madrid ve Portekiz başkenti Lizbon'da trafik ışıkları çalışmazken, iki ülkede de tren seferleri durdu. İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun düzelmesinin 6 ila 10 saat süreceğini, tüm sistemin normalleşmesinin bir haftayı bulabileceğini duyurdu. İspanyol yetkililer, arızanın sebebini, "Ülkenin iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık değişimleri nedeniyle, çok yüksek gerilim hatlarında yaşanan 'aşırı ısınmalar" olarak açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 14:32 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:19
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        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
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        İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde, bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi.

        İki ülkenin kesintiden etkilenmesinin ardından açıklama yapan İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği yeniden sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştıklarını duyurdu.

        Sorunun sebebi: İndüklenmiş atmosferik titreşim

        İspanyol elektrik şebekesinin açıklamasına göre, ülkenin iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık değişimleri nedeniyle, çok yüksek gerilim hatlarında 'aşırı ısınmalar' meydana geldi. Bu durum, 'indüklenmiş atmosferik titreşim' adlı bir olguya yol açtı. (İndüklemek: Bir iletkende, mıknatıslanabilir bir cisimde manyetik veya elektromanyetik alanı değiştirerek elektrik akımı meydana getirmek.)

        Açıklamanın devamı şöyle:

        "Olayın karmaşıklığı ve uluslararası elektrik akışlarının yeniden dengelenmesi ihtiyacı nedeniyle şebekenin tamamen normalleşmesi bir haftayı bulacak.

        Bu salınımlar, elektrik sistemleri arasında senkronizasyon hatalarına yol açarak birbirine bağlı Avrupa şebekelerinde ardı ardına arızalara neden oldu"

        Portekiz şebeke operatörü de, İspanya elektrik şebekesinde 'ender görülen' bir atmosfer değişimi nedeniyle bir arıza yaşandığını duyurdu.

        "6-10 SAAT SÜREBİLİR"

        Red Electrica, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun düzelmesinin 6 ila 10 saat süreceğini duyurdu

        İSPANYA'DA TREN SEFERLERİ DURDU, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

        İspanya'nın başkenti Madrid'in bazı noktaları tahliye edildi. Kentte trafik ışıkları çalışmazken, trafik yoğunluğu oluştu. Tüm ülkede tren seferleri durmuş durumda. Madrid metrosunun bir kısmı tahliye edildi.

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        MADRİD SAKİNLERİNE "BULUNDUĞUNUZ YERDE KALIN" UYARISI

        Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, vatandaşları bulundukları yerde kalmaları konusunda uyardı.

        Tüm yolları açık tutmak istediklerini dile getiren Martínez-Almeida, trafik ışıklarının kapalı olmasının yanı sıra bazı otoyollardaki tünellerin de kapatılmak zorunda kaldığını söyledi.

        Belediye başkanı ayrıca vatandaşlardan yalnızca "gerçekten acil" ise acil servisleri aramalarını istedi.

        SANCHEZ YOLA ÇIKTI

        İspanya Başbakanı Sanchez ve Enerji Bakanı, elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'ya gidiyor. Red Electrica, Portekiz ve İspanya'nın bulunduğu İber Yarımadası'nın güney ve kuzeyinde elektriğin yeniden sağlanmaya başladığını duyurdu.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ofisi, "Hükümet, bu olayın kaynağını belirlemek ve mümkün olan en kısa sürede çözmek için tüm olası kaynakları seferber etmek için çalışıyor" açıklamasında bulundu.

        PORTEKİZ'DE TRAFİK IŞIKLARI ÇALIŞMADI

        İspanyol havalimanı işletmecisi Aena, ülkedeki havalimanlarında elektrik kesintisi nedeniyle aksamalar yaşandığını ama yedek jeneratörlerin devrede olduğunu açıkladı.

        Portekiz polisi de ülke genelinde trafik ışıklarının etkilendiğini, Lizbon ve Porto'da metronun kapalı olduğunu ve trenlerin çalışmadığını söyledi.

        FRANSA VE BELÇİKA'YA KADAR UZANDI

        Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

        Elektrik kesintisi bildirildikten bir saat sonra Fransa'nın güneybatısında sorunun çözüldüğü açıklandı.

        IKEA MÜŞTERİLERİ ALMIYOR

        IKEA İspanya, elektrik kesintisi nedeniyle müşterileri içeri almadığını açıkladı.

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