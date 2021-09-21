SON DAKİKA: İspanya'da yanardağ alarmı: Lavlar yerleşim yerlerine kadar ulaştı, 100 ev yok oldu!

Reuters / HABERTURK.COM

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyeti devam etti. 50 yıl sonra aktif hale gelen yanardağın lavları etraftaki yerleşim birimlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan 5 bin 500 kişi tahliye edildiği, yaklaşık 100 evin ise zarar gördüğü ifade edildi.

Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresinden (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada, La Palma Adasında oluşan iki ayrı çatlak ve 8 yanardağ ağzından lavların çıkmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Bölgede lav akıntısının uzun süre devam edebileceği ve yeni çatlaklar oluşabileceği belirtildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarmıştı. Öte yandan uzmanlar, yanardağın gelecek günlerde aktif olmaya devam edeceğini söyledi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.

Reuters’a konuşan bir tanık, lavların yavaş yavaş Los Campitos köyündeki bir evin içinden geçerek içeriyi tutuşturduğunu ve alevlerin yaydığını gördü.

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma yanardağı ilk defa 19 Eylül günü faaliyete geçti.