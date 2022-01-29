İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!

İHA / HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşandı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 55'E YÜKSELDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 54.69'a kadar yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde ise doluluk oranı yüzde 36.69 olarak ölçülmüştü.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 76.62 OLDU

Doluluk oranı yüzde 76.62'ya yükselen Ömerli barajı kartpostallık görüntüsüyle havadan görüntülendi. Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibeyköy: Yüzde 35.3

Büyükçekmece: Yüzde 43.97

Darlık: Yüzde 54.29

Sazlıdere: Yüzde 23.26

Elmalı: Yüzde 74.48

Istrancalar: Yüzde 68.2

Kazandere: Yüzde 59.56

Pabuçdere: Yüzde 60.05

Terkos: Yüzde 49.92