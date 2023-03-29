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Adıyaman'da yıkılan İsias Otelin inşaatının fenni mesulü gözaltına alındı

Deprem felaketinde yerle bir olan ve 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili soruşturmada, inşaatın fenni mesulü gözaltına alındı

Giriş: 29.03.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İsias Otel soruşturmasında flaş gözaltı!
AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının fenni mesulü gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcularında bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin fenni mesulü inşaat mühendisi olan Halil Bağcı'yı kent merkezinde gözaltına aldı.

Bağcı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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