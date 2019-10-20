20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),beraberinde Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat´ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal eden ve tüm çağrılara karşın silah bırakmayan terör örgütü PKK/YPG´nin tehdidini sonlandırmak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı´nı başlattı. Karadan ve havadan yapılan harekat kapsamında Suriye´nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy, teröristlerden arındırıldı.
KİMYASAL SİLAHLA SİVİLLERİ VURACAKTI
DHA'da yer alan habere göre meskun mahal operasyonları devam ederken, Türkiye´nin bölgede kimyasal silah kullanacağı algısı ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. İstihbarat birimlerinin aynı süreçte terör örgütünün kendisinin kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye´yi suçlayacağı saptanarak, kamuoyu aydınlatıldı.
MUTABAKATA RAĞMEN BİR ASKERİMİZ ŞEHİT
Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı´na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin güvenli bölgeden çekilmelerine yönelik imkanları sağladı. Ancak teröristler, harekata verilen arayı ihlal edip, saldırılar düzenleyerek bir askeri şehit etti.
KİMYASAL SİLAHLAR IRAK´TAN 6 KAMYONLA GELDİ
Tel Abyad ve Resulayn´dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak´tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı´ndan Suriye´yi geçiş yaptı.
KAMIŞLI'YA GETİRİLDİ, TÜRKİYE ABD'Yİ UYARDI
Suriye´de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD´li askeri yetkilileri uyardı.
TSK, RASULAYN İÇİN ÖNLEM DE ALDI
Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı´dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.
MEHMETÇİK EL TETİKTE BEKLİYOR
Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG´nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan TSK birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor. Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn´da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
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