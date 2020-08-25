Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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