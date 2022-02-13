Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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