Instagram çöktü mü sorusu günün en çok aranan soruların arasında yer alırken kullanıcılar, akşam saatlerinden itibaren Instagram uygulamasında erişim problemi yaşandığını dile getiriyor. En sık kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki Instagram çöktü mü? 26 Şubat Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...