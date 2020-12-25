DHA

Afyonkarahisar´da inşaatta çalışan Ramazan Arslan, salı günü memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine geldi. Arslan, aynı gün ilçe merkezinde göründükten sonra ortadan kayboldu. Haber alamayan Arslan'ın ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre Arslan'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Arslan'ın en son ilçe merkezinde, Alişan Diktaş Caddesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine bölgede 50'ye yakın güvenlik kamerasını incelendi. Yapılan taramalar sonucu Arslan'ın 60 KF 317 plakalı bir araca bindiği tespit edildi.

Polis, aracın sahibi Nurullah D.'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı. İlçede inşaat işçisi olan Nurullah D. polisteki sorgusunda Ramazan Arslan'ı otomobiliyle Kelkit Çayı kıyısına götürdüğünü, burada kız arkadaşını rahatsız ettiği için tartıştıklarını, daha sonra tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Cansız bedenini ise aracının arkasına koyup Kızılçubuk köyü ile Kale köyü arasındaki çalılık alana sakladığını söyledi. Şüphelinin gösterdiği yerde Arslan'ın cansız bedeni bulundu.

Söz konusu alanda yapılan incelemede Nurullah D.'nin Arslan´ın üzerindeki kıyafetleri çıkartıp bulunmaması için üzerini otlarla kapattığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ramazan Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.