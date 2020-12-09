İHA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bir adet kamyonetin kasasında inşaat demirlerinin içerisine özel zula yöntemi ile gizlenmiş vaziyette toplamda 17 bin 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

İHA'nın haberine göre açıklamada, "Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.