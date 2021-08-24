İnönü Üniversitesi Rektörü'nden 'Taliban öğrenci' açıklaması

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Habertürk Televizyonu Programcısı Mehmet Akif Ersoy, silahlı bir Taliban mensubunun Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söylediğini ifade etti.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede yayın yapan Habertürk Televizyonu Programcısı Mehmet Akif Ersoy, bir Taliban üyesiyle yaşadığı diyalogu canlı yayında anlattı. Hülya Hökenek’in sunduğu Gün Ortası programına bağlanan Ersoy, “Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu. Kendisini göstermemizi istemedi, bizimle konuştu. Yayın bittikten sonra bana kimliğiyle birlikte bir yazı gösterdi. Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul almış. Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi. 'Üniversiteden kabul adım, Türkiye’de okuyacağım' dedi. Evraklarına baktım, 'Ben gazeteciyim, böyle bir kontağım yok' dedim. Böyle bir durumla da karşılaştık” dedi.

Ersoy, canlı yayında şunları söyledi:

“Silahlı bir Taliban mensubu yayın sırasında geldi. Malatya’daki İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söyledi. Evraklarını da gösterdi. Kabul almış. Bizim ayrıca dikkat etmemiz gereken başka meselelerde var gibi. O yüzden bunu paylaştım. Belki o genç Taliban’dan ayrılıp, daha farklı bir hayat kuracak. Böyle bir hayali de olabilir. Ama beraberinde bu başka bir riski de getirir.”

REKTÖR'DEN AÇIKLAMA

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ersoy’un Habertürk Televizyonu’nda verdiği bu bilginin ardından sosyal medya hesabından, “Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır. İnönü Üniversitesi olarak konuyu yakından takip etmekteyiz” açıklamasını yaptı.