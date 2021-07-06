İngiltere'de vakalar artarken normalleşme planı!

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğun kaldırılması planlanıyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.
Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullandı.
Hükümetin aşılama hedeflerine ulaşma yolunda olduğunu ve aşıların etkili olmaya devam ettiğini aktaran Johnson, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde toplumu yeniden açamazsak, kendimize karşı dürüst olmalıyız... Ne zaman normale dönebileceğiz?" dedi.
Johnson, bu kapsamda, 19 Temmuz'dan itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralının kaldırılacağı ve gece kulüpleri dahil kalan tüm işletmelerin kapasite sınırı olmaksızın açılmasına izin verileceğini belirtti. Johnson ayrıca, bu tarih itibarıyla maske takılması için yasal zorunluluğun da kaldırılacağını bildirdi.
Kovid-19 test sonucu pozitif çıkanlar ile temaslı kişilerin kendisini izole etmeye devam edeceğini söyleyen Johnson, ancak iki doz aşı olanların temaslı olması durumunda izolasyondan muaf tutulacağını açıkladı.
Johnson, ayrıca 40 yaşın altındakilere yapılacak iki doz aşı arasındaki sürenin 12 haftadan 8 haftaya düşürüleceği bilgisini paylaştı.
Başbakan Johnson, Kovid-19 tedbirlerin kaldırılması noktasında son aşamaya geçilip geçilmeyeceğine ilişkin nihai kararın, son veriler gözden geçirildikten sonra 12 Temmuz'da alınacağını kaydetti.
Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen varyantın İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı.
İngiltere'de 1 Haziran'da 3 bin 165 olan günlük vaka sayısı 1 Temmuz'da 27 bin 561'e kadar çıktı. Ülkede, günlük vaka sayısı 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.
DÖRT AŞAMALI YOL HARİTASI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.
Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.
İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.
Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.
21 Haziran'da uygulanması planlanan ancak 4 hafta ertelenen dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanmıştı.
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