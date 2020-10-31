Enkazın altında böyle dedi: "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın!"

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı'ydı. Sulak bir alana yapıldığı basına yansıyan apartmanın enkazında çaresizce kurtarılmayı bekleyen İnci Okan'ın, kendisini kurtarmak için mücadele veren UMKE ekibiyle girdiği diyalog yürek yakan depremin sembol fotoğraflarından biri oldu.
Kameraya da yansıyan olayda, İnci Okan, enkazdan 17 saat sonra çıkarıldı.
ENKAZ ALTINDA İLK MÜDAHALE YAPILDI
İHA'da yer alan habere göre İnci Okan, Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı.
İnci enkaz altında kurtarılmayı beklerken, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dedi. UMKE görevlisi Doğan, bir yandan İnci'yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı.
"İNCİ UYUMASIN DİYE SÜREKLİ KONUŞTUK"
Edanur Doğan, deprem olduğunu duyar duymaz Aksaray’dan geldiklerini belirterek, "İnci’den haber aldık, köpeğinin de sesi geliyordu. Deprem sırasında evde yalnız olduğunu söyledi. İnci ile sürekli konuştuk, uyumaması için. Korktuğunu, üşüdüğünü söyledi. Köpeğinin de kurtarılmasını söyledi. Tıbbi müdahaleyi yapmak için sürünerek enkaz altına girdik.
"ONU KURTARMAYA ADADIM KENDİMİ"
Önce köpeğini kurtardık. Sonra İnci’ye ulaştım. Çok korkmuştu. Sakinleştirmeye çalıştım. Ellerimi tutmak istedi. Tabii ki tutarım dedim. Çok farklı bir duygu hissettim. İnsan hayatını kurtarmanın tarifi yok. Dar bir alandaydı. Keskin demir parçaları vardı. Çok zordu ama İnci’nin hayatını kurtarmaya adamıştım kendimi.
"YARALARIM İYİLEŞİR Mİ DİYE SORDU"
Önemli olan İnci’ydi. Biraz sohbet ettik. Daha da sakinleşmeye başladı. 11 yıldır keman çalıyorum, yaralarım iyileşir mi diye sordu. Bacaklarımı oynatamıyorum dedi. Yarı oturur pozisyondaydı" dedi.
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