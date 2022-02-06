İstanbul'un en önemli silüetlerinden biri olan tarihi Süleymaniye Camii çevresinde çekilen bir fotoğraf geçtiğimiz hafta tartışmalara neden oldu.

Bölgede yapımı süren bir inşaatın caminin silüetini bozduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, projenin iptal edilmesi için Anıtlar Kurulu'na gideceklerini söyledi.

Fatih Belediyesi ise yaptığı açıklamada "2021 yılında verilen inşaat ruhsatı eski iskanlı binaya göre kat adedini 1 kat eksiltilerek saçak kotu yüksekliğini 1,50 metre düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün yaptığı açıklamada, "Süleymaniye Camii’nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır.

Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz."