Yeni silüet tartışması

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İstanbul Fatih'te yer alan Süleymaniye Camii çevresinde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Bölgede yapımı süren bir inşaatın caminin silüetini bozduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polat ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda, "Süleymaniye silüetini katleden yapının etkisini göstermek için Nisan 2021’den ve bugün aynı noktadan çekilmiş iki ayrı fotoğrafı paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Belediyesi ise Süleymaniye Camisi'ndeki silüet tartışması hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesabından, "Süleymaniye 494 ada 1 parsel üzerinde yapılmakta olan inşaat ile ilgili açıklama aşağıdadır" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Arşiv incelemesinde, söz konusu yerde 1991 yılında verilen yapı kullanma izin belgesinde 3 bodrum + zemin kat + 3 normal kat olmak üzere 7 katlı yasal bina görülmektedir. 2012 yılında, Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıyla belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlanan ve 18.07.2019 tarihinde koruma kurulunca onaylanan mimari projeye göre, 03.06.2021 tarihinde verilen ruhsat ile 3 Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kat olmak üzere 6 kat olarak bina ruhsatlandırılmıştır. Sonuç olarak, 2021 yılında verilen inşaat ruhsatı eski iskanlı binaya göre kat adedini 1 kat eksiltilerek saçak kotu yüksekliğini de 1,50 m düşürmüştür."

"BÖLGENİN TARİHİ SİLÜETİNE UYGUN BİR BİNA YAPILMAKTADIR"

Öte yandan İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada da, "Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" denildi.