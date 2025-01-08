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        İmamoğlu davası ertelendi

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla açılan ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ertelendi. Duruşmanın 11 Nisan 2025 tarihinde görüleceği kaydedildi. Savcıya mütalaa için ek süre verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:16
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        İmamoğlu davası ertelendi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla beraberindeki 6 kişi ile yargılandığı davanın 8'inci duruşması ertelendi.

        İHA'nın haberine göre Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yapılan bir ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki dönemin belediye çalışanı 6 kişi hakkında açılan davanın bugün 8'inci duruşması da görüldü.

        Büyükçekmece 10.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra çok sayıda CHP'li isim katıldı.

        MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ

        Duruşma da taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından savcılık makamına esas hakkındaki mütalaası soruldu. Savcılık tarafından ise mütalaanın dosyada adı geçen sanıkların bazılarının başka bir dosyada da sanık olarak yer aldığı ve bu dosya ile bağlantısı olabileceği düşüncesiyle dosyanın tarafına tebliğ edilmesi istendi. Savcılık, bu duruma istinaden mütalaa için ek süre istediğini ifade etti. Savcıya mütalaa için ek süre verildi. Duruşma mütalaanın açıklanması için 11 Nisan 2025 günü saat 15.00'a ertelendi.

        GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN AÇIKLAMA

        Duruşması sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Artık bu Türkiye'nin bir klasiği haline geldi. Her duruşmada biz Türkiye'de hakimlerin ve adaletin varlığına inanmak istiyoruz. Ancak her seferinde bütün bu umudumuzu ortadan kaldıran başka örneklere başka olgulara tanıklık etmekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Bu dava 2015 yılında yapılmış bir ihaleye dayandırılmaya çalışılıyor. Danıştay'ın soruşturma izni vermemesine rağmen iddianame ihaleden tam 7 yıl sonra 2022 yılında düzenlendi. Bugün itibarıyla 8'inci duruşmasını gördük. Bu duruşmalarda verilen bilirkişi heyetleri kamu zararı olmadığını ve dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süreçlerde dahilinin olmadığını açık bir şekilde ortaya koydu. Aslında açılmaması gereken bu dava 5'inci duruşması itibarıyla da sonuçlanmıştı” dedi.

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