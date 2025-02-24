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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek | Son dakika haberleri

        İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma soruşturmasına kamu görevi nedeniyle mazeret dilekçesi sundu. Savcılığın 26 Şubat davetine gelemeyeceğini belirtti. Savcılık 5 Mart'a gün verdi. İmamoğlu 5 Mart'ta savcı karşısında ifade verecek.

        Giriş: 24.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:04
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        İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
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        Sahte lisans diploması iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade tarihi değişti. Mazeret dilekçesi sunan İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi. Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Salı günü 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ifade verecek.

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