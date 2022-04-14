İkinci Kadir Şeker vakasında sıcak gelişme!

Son dakika... Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şubat ayındaki olayla ilgili tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi (62) ve tutuksuz sanık Tolgahan Daşkıran (19) hakkında hazırlanarak sunulan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
AA'da yer alan habere göre iddianamede, sanık Ahmadi'nin ekmek bıçağıyla eşi Shahnaz Nazari'yi (47) "öldürme kastı" ile hareket ederek bıçaklamaya başladığı, kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) ise kendisini engellemeye çalıştığı için aynı bıçakla saldırıp kolundan yaraladığı belirtildi.
'ÇEVREDEKİLER TUTMASAYDI EŞİM BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Shahnaz Nazari, iddianamede yer alan ifadesinde şunları kaydetti: "Kızımız Nasimgül'ün evlenmesi konusunda tartışma yaşadık. Bu tartışma sonrasında gelinimle kızımın evine gittik. Dönüşte tramvaydan indiğimiz sırada eşim elinde bıçakla yanımıza geldi. Daha sonra elindeki bıçağı belime sapladı. Etraftakiler eşimi tutmaya çalıştı ancak ellerinden kurtularak tekrar bana bıçakla saldırdı ve karın bölgemden bıçağı sapladı. Etraftakiler eşimi tuttu. Şayet tutmasalardı eşim beni öldürecekti. Kan kaybetmem sebebiyle yere yığıldım ve diğer olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kendisinden şikayetçiyim."
KIZI ŞİKAYETÇİ OLMADI
Nasimgül Ahmadi ise babası tarafından omuzundan bıçakla yaralandığını ancak şikayetçi olmadığını belirtti. Tramvaydan indiklerinde karşılaştıkları babasının, annesini bıçaklamaya başladığını öne süren Ahmadi, "Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Yıllardır ailevi problemlerimiz var. Olay sırasında annem kolundan bıçaklanması üzerine yere düştü. Yerde de babam, annemi darbetmeye devam etti." ifadelerini kullandı.
İddianamede, sanık Abdulkadir Ahmadi'nin eşine karşı "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, kızı ve araya giren Hüseyin Ş.'yi yaralamasından 2 yıla kadar olmak üzere 22 yıla kadar hapisle, sanığı engellemeye çalışırken bıçaklayan Tolgahan Daşkıran'ın ise suçu "meşru savunma" kapsamında değerlendirilerek 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Haklarında dava açılan sanıklar, 18 Mayıs'taki ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Kentte 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi ile araya giren Hüseyin Ş.'yi bıçakla yaralamıştı. Tolgahan Daşkıran ise Abdulkadir Ahmadi'yi engellemeye çalışırken bıçaklamıştı.
Gözaltına alınan Tolgahan Daşkıran çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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