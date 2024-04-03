Rize'de feci kaza! İki yaşlı kadın yük için kullanılan teleferikten düştü
Rize'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda yük için kullanılan teleferikten düşen iki yaşlı kadın yaralandı. Yaralılar patika yoldan sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı
Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen 2 kadın yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi'ndeki bahçede çalışan Ayşe (68) ve Fatma Uzun (66), çay taşımak için kullandıkları ilkel teleferiğe bindikten bir süre sonra düştü.
PATİKA YOLDA SEDYEYLE TAŞINDILAR
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından patika yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Ayşe ve Fatma Uzun, kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.