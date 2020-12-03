Son dakika: İki terörist daha teslim oldu - Haberler

AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren teröristlerin örgütten kaçışı sürüyor.

AA'nın haberine göre, Suriye'nin kuzeyindeki örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin üst aramasında, bir piyade tüfeği, bir tabanca, 25 fişek ile 9 mermi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristlerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.